Covid-19 : la communauté d'agglo Terres de Montaigu va ouvrir mercredi un centre de dépistage

La décision a été prise jeudi en bureau communautaire : la communauté d'agglo Terres de Montaigu, en Vendée, va ouvrir un centre pour améliorer l'offre alors qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir un créneau pour un test PCR ou antigénique.

En pleine 5e vague du coronavirus, avoir un rdv pour un test PCR ou antigénique relève de plus en plus du parcours du combattant. Les demandes explosent et les pharmacies et labos sont pris d'assaut. "Depuis le début de la semaine, on voit beaucoup d'habitants qui sont complètement perdus. Les conditions restrictives, par exemple, de retour à l'école quand un enfant est cas contact sont tellement strictes que les effecteurs qui donnent les tests PCR sont complètement débordés. Nous sommes aujourd'hui sur Terres de Montaigu à 500 tests qui sont délivrés par jour, ce qui est très, très loin du besoin qui est exprimé par les familles notamment", indique Antoine Chéreau, le président de la communauté d'agglo.

Objectif : 1.000 tests par jour

D'où la décision prise par lui et d'autres élus de l'agglo d'ouvrir un centre de dépistage public. Cette ouverture est annoncée pour mercredi 12 janvier, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay. Le centre de vaccination se trouve lui à Saint-Georges-de-Montaigu. L'agglo va recruter 10 personnels pour l'accueil et le suivi administratif. Des professionnels de santé du territoire assureront les prélèvements. L'objectif est de 1.000 tests par jour, antigénique (sans rendez-vous) et PCR (sur rendez-vous) confondus.

La collectivité est en discussion avec l'Agence régionale de santé pour pouvoir recevoir le soutien d'étudiants en médecine et des professionnels à la retraite comme c'est déjà le cas pour les centres de vaccination, mais pas encore pour les centres de dépistages ouverts par les collectivités.

Une aide pouvant atteindre les 10.000 euros via la Région

Par ailleurs, la Région a annoncé ce vendredi débloquer une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 10 mille euros pour les collectivités qui créeraient des centres de dépistages.