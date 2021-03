Covid-19 : la consommation d'alcool interdite sur la voie publique dans l'Eure

Dans l'Eure, la progression du virus est suivie avec vigilance par le préfet Jérôme Filippini et le directeur départemental de l'Agence régionale de santé Philippe Luccioni-Michaux. Le taux d'incidence du Covid-19 est actuellement de 221, "il a fortement augmenté en deux semaines et est supérieur au taux régional" indique Jérôme Filippini, même s'il connaît, depuis deux jours, une stabilisation. Le taux de positivité de 8% est lui aussi supérieur à la moyenne régionale (6,5%) et nationale. Dans ce contexte, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique et dans les espaces publics à partir de ce vendredi 5 mars,"parce que ce pourrait être des cadres, certains maires nous l'ont signalé, où les gestes barrières se relâchent et on se regroupe de façon trop nombreuse" explique Jérôme Filippini.

La vente dans les supermarchés, épiceries, chez les cavistes et la vente à emporter restent autorisées. La mesure est effective pour plusieurs semaines.

Plus d'informations à venir.