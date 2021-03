Covid-19 : "La corde va casser" alerte le président de la communauté de communes Terre de Picardie

La situation épidémique flambe dans l'est de la Somme : plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants dans la communauté de communes Terre de Picardie qui comprend notamment Rosières-en-Santerre et Chaulnes. "On est à la limite de la rupture" prévient son président Philippe Cheval.

"La corde va casser !" Le président de la communauté de communes Terre de Picardie Philippe Cheval est très inquiet alors que son territoire connaît une flambée épidémique : plus de 1 000 cas de Covid pour 100 000 habitants en cette fin mars, alors que le taux d'incidence était de 235 au début du mois.

"On ne l'explique pas, regrette l'élu, on se félicitait d'être dans une communauté de communes rurale où on était un peu à l'abri des grandes surfaces, des métros, des bus et autres transports, on se serrait les coudes pour résister à notre manière. Mais là, ça flambe et on n'a pas d'explications. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas non plus trouver les bonnes réponses."

Philippe Cheval, président de la Communauté de communes Terre de Picardie, invité de France Bleu Picardie Copier

La situation est particulièrement inquiétante dans les établissements scolaires. Sept classes de primaire et maternelle sont fermées sur 74 selon Philippe Cheval. Une dizaine de classes du collège de Chaulnes sont aussi à l'isolement, ce qui représente environ 250 élèves. Les parents demandent un dépistage massif, l'élu local aussi. "C'est bien comme ça qu'on peut isoler, à condition qu'il y ait des cours à distance pour occuper les gamins et qu'ils ne traînent pas après pour contaminer d'autres personnes."

Il faut dépister, il faut vacciner, c'est tout ce qu'on peut demander. Le reste après, moi je suis un peu impuissant...

Philippe Cheval dit jouer "un peu les pompiers. Dans mes compétences, dans ce que je peux gérer, j'essaie de faire au mieux." Mais cela risque de ne pas suffire, au niveau de la gestion des personnels par exemple. "Là haut, il faut prendre des décisions, sinon, on va un peu à la catastrophe. On est à la limite de la rupture."