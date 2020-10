Covid-19 - La Corrèze passe en zone rouge, rassemblements festifs de plus de 30 personnes interdits

Après la Haute-Vienne, la Corrèze passe à son tour en zone d'alerte "rouge clair" en raison de la progression de l'épidémie de Covid-19. Les rassemblement festifs et familiaux de plus de 30 personnes sont désormais interdits et la préfecture peut prendre des mesures supplémentaires.

En raison de la circulation du virus du Covid-19, le département de la Corrèze est passé ce jeudi en zone d'alerte "rouge clair" comme l'était déjà depuis la semaine dernière le département de la Haute-Vienne. Le ministre de la santé Olivier Véran a présenté, ce jeudi en fin d'après-midi, la situation épidémique en France.

La Corrèze vire ainsi au rouge car le taux d'incidence de la maladie est désormais supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants : ce jeudi 1er octobre, il a atteint 55,8 cas / 100.000 personnes.

Mariages, anniversaires, etc : pas plus de 30 personnes

Principale conséquence : les événements et rassemblements festifs de plus de 30 personnes sont désormais interdits, tels les mariages, fêtes d'anniversaires organisés dans salles des fêtes ou autres lieux recevant du public. Les autorités incitent également les habitants à ne pas se rassembler en grand nombre à domicile.

La préfecture de la Corrèze rappelle également que le port du masque est obligatoire sur les marchés, aux abords des établissements scolaires, des gares et arrêts de bus, ou encore à proximité des commerces et pour tout regroupement de plus de 10 personnes. Avec ce classement en zone d'alerte "rouge", la préfète de la Corrèze peut également renforcer ce type de mesures, comme par exemple rabaisser les jauges des grands rassemblements publics (sport, culture, etc...).