Covid-19 : La Corse renforce ses mesures de protection

Port du masque obligatoire, regroupements interdits devant les bars et restaurants, échanges avec Paris et Nice bannis sauf motifs impérieux ou professionnels, la Corse renforce ses mesures de protection.

Voyages interdits entre la Corse, l'Ile de France et la Côte d'Azur, sauf motif impérieux ou professionnel

Suite à la conférence de presse de Jean Castex et l'annonce d'un confinement pour 16 territoires, dont l'Ile de France et les Alpes Maritimes, des mesures supplémentaires ont été prises en Corse par les autorités.

La première de ces mesures interdit toute relation entre la Corse, Nice et Paris sauf conditions particulières.

L'île se protège plus encore en coupant donc ses liens avec l'Ile de France et la Côte d'Azur, deux régions avec lesquelles les échanges sont interdits sauf motifs impérieux, c'est à dire médicaux, familiaux ou professionnels. Des contrôles renforcés seront effectués dans les différents ports et aéroports insulaires.

Les contrôles renforcés concerneront aussi le port du masque pour toute personne de 11 ans et plus à Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Corte, mais aussi Sartène, Propriano, Bastelicaccia, Porticcio ou encore Olmeto.

Enfin à Ajaccio et Bastia, il ne sera désormais plus possible de prendre un café ou une quelconque consommation devant un bar, un restaurant ou une boulangerie. L'installation de mobilier y est interdite. Cette mesure vise à éviter les regroupements de personnes en raison du contexte sanitaire défavorable.