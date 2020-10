Covid-19 : la Corse toujours en alerte

La semaine dernière, 4 976 résidents corses ont été testés, 180 se sont révélés positifs, ce qui fait une positivité régionale de 3,6 % (4,9% en Corse-du-Sud contre 2,4 % pour la Haute-Corse).

Ajaccio dans le rouge

Le pays ajaccien est le territoire ou le taux d'incidence est le plus élevé (93,5 pour 100 000 habitants). L'extrême sud est en baisse par rapport à la semaine précédente, au cours de laquelle des mesures restrictives ont été prises, notamment à Porto-Vecchio. Les autres régions de l'île sont sous la barre des 50/100 000 et la plaine reste bonne élève.

Taux d'incidence - Santé publique France

Mesures supplémentaires

« Au vu de l’évolution de la situation épidémique dans le département, il est plus que jamais nécessaire de s’adapter à chaque situation pour endiguer la reprise » explique la préfecture de Corse. Le port du masque sera ainsi obligatoire à partir de ce jeudi 1er octobre pour les personnes de 11 ans et plus dans tout le département, pour tous les rassemblements publics de plus de 10 personnes. De même les zones urbaines à Ajaccio ou Porticcio où le masque est obligatoire ont été largement étendues.

Données hospitalières au 30/09 - gouv.fr

Dans l’île, le virus se propage moins dans toutes les tranches d'âges sauf chez les moins de 15 ans où une légère hausse est observée. Pour ce qui est de la surveillance des établissements de santé, Santé Publique France parle d'un cluster maitrisé dans un EHPAD avec 9 résidents positifs dont 1 hospitalisé et 4 membres du personnel touchés. 24 personnes sont hospitalisées en Corse selon ces derniers chiffres hebdomadaires dont 1 en réanimation à Ajaccio et 2 à Bastia. Le nombre de décès en milieu hospitalier dû à la Covid-19 en Corse est de 67, ce sont 3 de plus depuis le 20 septembre.