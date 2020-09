La Strasbourgeoise, course de soutien à la lutte contre le cancer du sein organisée chaque année dans la capitale alsacienne, est aussi impactée par la crise sanitaire cette année. Elle est transformée en marche avec masque obligatoire.

Covid-19 : la course la Strasbourgeoise transformée en marche

Une Strasbourgeoise repensée à cause de la crise sanitaire. Cette année, la traditionnelle course de soutien à la lutte contre le cancer du sein de Strasbourg est transformée en marche. Les organisateurs ont pris cette décision après une réunion avec la préfecture du Bas-Rhin, la ville de Strasbourg, l'Agence régionale de santé, les pompiers et la police.

Le masque sera obligatoire pendant la marche. Le départ est prévu à 9h route de Vienne à Strasbourg le dimanche 4 octobre. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour vous inscrire sur le site http://lastrasbourgeoise.eu/. La jauge est limitée à 5 000 personnes.