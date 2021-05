Covid-19 : la CPAM du Finistère recrute pour renforcer son équipe "Tracing"

La CPAM du Finistère recrute pour renforcer son équipe chargée de détecter les cas contacts et d'arrêter les chaines de contamination. 20 postes en CDD sont à pourvoir, 17 à Quimper et trois à Brest.

En quoi consiste le travail ?

Il s'agit de travailler en équipe pour l’identification, le suivi et l’isolement des personnes malades et contagieuses, le recensement pour chacune d’entre elles, de l’ensemble des personnes avec qui elles ont été en contact rapproché au cours des jours précédant l’apparition des symptômes, afin qu’elles soient immédiatement invitées à se faire tester et qu’elles observent une période d’isolement.

Pour postuler, rendez-vous sur le site https://www.lasecurecrute.fr/.