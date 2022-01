Covid-19 : la décrue dans les hôpitaux des Landes

Alors que les infections au Covid explosent au niveau national -près de 465.000 cas mardi, selon Santé Publique France- une lente décrue s'amorce dans les services de réanimation des hôpitaux : 3.852 patients sur l'ensemble du territoire.

Dans les Landes, huit patients étaient en réanimation mardi soir, contre 13 samedi dernier. Le nombre total de personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus se stabilise : autour de 60 malades.

"Il y a de moins en moins de cas de variant Delta" : c'est l'explication de Santé Publique France Nouvelle-Aquitaine. Une fin de la vague Delta qu'entrevoit l'hôpital de Dax, joint par France Bleu Gascogne. Sur place, quatre patients sont en réanimation. L'établissement prévoit des déprogrammations d'opérations jusqu'à lundi prochain, pour le moment.

La pression sur l'hôpital devrait diminuer

"_On est en décrue_, on s’attend donc à ce que la pression continue de diminuer sur l’hôpital", ajoute Santé Publique France, qui reste prudente, face au variant Omicron : "Certes, il entraine moins de formes graves, mais il représente plus de trois-quarts des hospitalisations dans le département."

Les malades en réanimation, eux, sont en majorité non-vaccinés, ajoute l'agence.