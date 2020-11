Covid-19 : la deuxième vague a fait 87 morts en Berry depuis le 1er septembre

Dans son bilan de l'épidémie de Covid-19 publié ce jeudi, l'Agence régionale de santé communique les décès liés au coronavirus en Centre-Val de Loire depuis le 1er septembre. Pour cette période correspondant à la deuxième vague de l'épidémie, on déplore 87 morts en Berry. Le Cher a été nettement plus frappé, avec 81 décès : 61 dans les hôpitaux et 20 décès dans les Ehpad. L'Indre a été relativement épargnée selon les données de l'ARS : on compte six décès dans l'Indre, tous enregistrés dans les hôpitaux du département.

Au total, depuis le 1er septembre, 273 personnes sont mortes du Covid-19 en région Centre-Val de Loire.

Dans ce nouveau bilan, on constate que les réanimations et les hospitalisations de patients Covid-19 sont stables en Berry. 20 personnes sont toujours en soins intensifs : 12 dans le Cher et 8 dans l'Indre. Et puis on compte 173 personnes hospitalisées : 141 dans le Cher et 32 dans l'Indre.