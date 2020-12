En Berry, la barre des 300 décès a été franchie depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le 1er septembre. Mais les malades du Covid en réanimation et dans les hôpitaux sont moins nombreux.

Covid-19 : la deuxième vague a fait plus de 300 morts en Berry

L'épidémie de Covid-19 reste meurtrière en Berry. Le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, publié ce mardi 22 décembre, le montre. Neuf personnes sont mortes du coronavirus ces 24 dernières heures : sept dans le Cher et deux dans l'Indre. On vient donc de franchir la barre des 300 victimes depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie.

Précisément, 303 personnes sont décédées du coronavirus, selon les données transmises par l'ARS. En 112 jours, on déplore 236 morts dans le Cher et 67 dans l'Indre. À titre de comparaison, dans les 112 jours qui ont suivi le premier décès du Covid en Berry le 23 mars, on a déploré 301 morts.

Malgré tout, il y a des points positifs. Il n'y a plus que 11 malades du coronavirus en réanimation en Berry, c'est deux de moins en 24 heures. Et 145 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid, c'est quatre patients de moins en une journée.