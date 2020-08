Covid-19 : "La deuxième vague est là" pour l'infectiologue Christian Rabaud, du CHRU de Nancy

Depuis quelques semaines, on observe en Meurthe-et-Moselle une hausse du taux d'incidence. Lors du dernier bilan de l'Agence régionale de santé, lundi 3 août, il était fixé à 15,7 cas contaminés pour 100 000 habitants. Quant au nombre d'hospitalisations, cinq nouveaux patients sont entrés dans les établissements du département. Mais le chiffre reste stable, selon le professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. "On sent que ça ne baissera plus. Donc cela aura plus tendance à augmenter, et il faut absolument limiter cette montée. Le plus possible."

La deuxième vague est devant nous

Car pour Christian Rabaud, il ne faut pas se voiler la face. Tous les signaux au niveau national, que ce soit la hausse du nombre d'appels au SAMU et à SOS Médecins, ou des passages en réanimation, indiquent que le rebond de l'épidémie est bel et bien là. "Cette deuxième vague est en train de débuter, mais elle peut rester une vague de très bas niveau, qui n'aura pas d'impact sur le système de santé."

Très clairement aujourd'hui, le port du masque est absolument nécessaire pour empêcher les transmissions. Y compris dans les lieux publics ouverts très fréquentés."

Pour éviter un nouveau tsunami dans les hôpitaux, il est primordial de continuer à respecter les gestes barrières. Le professeur se dit favorable au port du masque obligatoire dans les lieux publics ouverts fréquentés. "Dans des endroits où il y a beaucoup de monde, comme les marchés, où les gens se pressent le long des étals : là il y a proximité. Ou quand vous êtes en train de vous promener, que quelqu'un qui est asymptomatique peut être pris d'un éternuement et n'est pas en capacité de protéger les autres : à ce moment-là, vous jouez la sécurité en portant un masque."

"Le port du masque, c'est comme la ceinture de sécurité." Copier

Le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy fait ainsi le parallèle avec la ceinture de sécurité. "Chaque fois que vous montez dans une voiture, vous la mettez. Elle ne vous sert heureusement pas à chaque fois. La majorité du temps, vous n'avez pas d'accident, elle n'a servi à rien mais elle était là. Le masque, c'est pareil. Ce n'est pas en permanence que vous serez soumis à des gouttelettes. Mais si vous l'avez tout le temps, au moment où vous y êtes soumis : vous êtes protégé."