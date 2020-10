Covid-19 : la difficile gestion des cas contact

Depuis ces dernières semaines, il y a une recrudescence importante de cas de coronavirus. Une situation qui allonge les délais pour les résultats des tests PCR, mais également pour tracer les cas contacts. Avant d'être déclaré officiellement comme cas contact, il peut se passer plus de cinq jours.

J'ai attendu plus de 48h, c'était très long

"Je pensais avoir les résultats beaucoup plus rapidement, en 24h. J'ai finalement _attendu plus de 48h_, c'était très long", lance Chloé, positive à la Covid-19. Cette Finistérienne de 25 ans est sortie avec des amis samedi dernier pour boire un verre. "J'étais un peu malade, mais sans symptôme qui pouvait faire penser au coronavirus. J'ai totalement perdu l'odorat deux jours plus tard", se souvient-elle.

Favoriser SMS et mail pour gagner du temps

La jeune femme est contactée par la caisse primaire d'assurance maladie le lendemain des résultats du test PCR, le vendredi au matin. "J'avais préparé une liste avec noms et numéros des personnes côtoyées", indique Chloé. Entre-temps, elle n'attend pas la Caisse primaire d'assurance maladie pour prévenir ses cas contacts, qui s'isolent, en accord avec leur entreprise. Ces derniers sont contactés entre le vendredi et le samedi par SMS par la CPAM. Les messages diffèrent entre les trois amis cas contact : l'un reçoit "Prenez rendez-vous dès maintenant pour réaliser votre test Covid-19 dans les délais. Pensez à vous isoler", sans préciser qu'il est cas contact. L'autre reçoit "Vous avez été en contact avec une personne testée positive au Covid-19", avec un lien qui renvoie vers les consignes à suivre.

Si le délai de réponse est un peu allongé ces derniers temps, il reste efficace pour freiner l'épidémie pour Hugues Bardoux, le directeur de la CPAM du Finistère. "Il faut que 7 jours se soient passés entre le moment où le cas contact voit la personne contaminée et le moment où elle doit se faire tester pour éviter les faux négatifs." D'ailleurs, la structure s'organise pour gagner en productivité : "Cela passe par envoyer les informations par mail ou SMS avant l'appel téléphonique pour que le cas contact prépare ce qu'il va dire et qu'il se tienne disponible. Cela permet un gain de temps à tout le monde." L'utilisation de SMS et mails, via les données laissées sur son compte Ameli, devraient se généraliser pour anticiper la progression des contaminations.

Si vous êtes cas contact et que le télétravail n'est pas possible, vous pouvez demander un arrêt de travail, affirme la CPAM.