Covid-19 : la dose de rappel devient obligatoire pour les soignants et les pompiers à compter de ce dimanche

L'obligation vaccinale des soignants et des pompiers prendra en compte la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à compter de ce dimanche. Ceux qui ont reçu leur précédente dose il y a plus de sept mois et n'ont pas été infectés entre temps risquent une suspension dans rémunération.