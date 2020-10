Covid-19 : la Drôme et l'Ardèche bientôt sous couvre-feu ?

Faudra-t-il rester à la maison entre 21h et 6h du matin dans la Drôme et en Ardèche dès ce week-end ? Jean Castex doit annoncer jeudi après-midi un élargissement de la zone concernée par le couvre-feu. Le porte-parole du gouvernement a précisé ce mercredi qu'"un certain nombre de départements" seraient concernés. Et avec la flambée de l'épidémie en Rhône-Alpes, il va être difficile d'y échapper.

Pratiquement tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes dépassent les 250 cas par 100.000 habitants - Carte de Santé Publique France ce mercredi 21 octobre

Le seuil d'alerte maximale est fixé à 250 nouveaux cas positifs par tranche de 100.000 habitants et le ministère de la santé prend aussi en compte les données hospitalières. Or, tous ces indicateurs sont au rouge dans la région à l'exception de l'Allier. La situation est particulièrement difficile dans la Loire, le Rhône et l'Isère où le taux d'incidence est supérieur à celui de la région parisienne.

185 malades du Covid hospitalisés en Drôme-Ardèche

Pour la Drôme, le taux d'incidence est tout juste de 251 cas positifs par tranche de 100.000 habitants sur la semaine glissante. En Ardèche, le taux d'incidence est de 320. Plus inquiétant, les hospitalisations pour Covid augmentent vite depuis quelques jours. Il y a neuf hospitalisations en plus chaque jour dans la Drôme, ce qui porte le nombre total à 109 malades hospitalisés dont 16 en réanimation. En Ardèche, il y a dix hospitalisations supplémentaires par jour soit 76 malades hospitalisés ce mercredi dont 7 en réanimation. Après Annonay la semaine dernière, les hôpitaux de la Drôme ont activé leur plan blanc lundi soir pour se préparer à l'afflux de malades.