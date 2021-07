Covid-19 : la Drôme et l'Ardèche passent au dessus du seuil d'alerte

Le Covid-19 s'installe de nouveau peu à peu dans la Drôme et en Ardèche : les taux d'incidences des deux départements ont dépassé les 50 cas pour 100.000 habitants, ce qui correspond au seuil d'alerte. Il s'élève à 57 dans la Drôme et 54 en Ardèche. Ce sont des taux qui, même s'ils sont en augmentation constante depuis quelques semaines, restent en dessous de la moyenne nationale.

Selon le site Covid tracker qui compile les données du ministère de la Santé, on a recensé dans la Drôme 42 cas quotidiens en moyenne entre le 13 et le 19 juillet, 25 en Ardèche sur la même période. Le coronavirus circule en particulier chez les jeunes, les taux d'incidences chez les 20-29 ans sont en train d'exploser. Dans la Drôme, il est passé de 19 à 196 cas pour 100.000 entre le 22 juin et le 19 juillet. En Ardèche, il a bondi de 11 à 156 cas sur la même période.