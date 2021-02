Covid-19 : la Drôme passe en surveillance renforcée

Le Premier Ministre Jean Castex cite ce jeudi soir la Drôme comme un des 20 départements français placés sous surveillance renforcée. Des mesures plus strictes pourraient être prises à partir du week-end du 6 mars.

La circulation du coronavirus semble s'accélérer à nouveau dans la Drôme. Le département est placé sous surveillance renforcée. C'est ce qu'a annoncé le Premier Ministre Jean Castex lors de son point de situation ce jeudi soir.

Le Préfet de la Drôme est chargé de consulter les élus et acteurs locaux et de réfléchir à "des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque", à savoir des confinements locaux le week-end. Ces mesures pourraient entrer en vigueur le week-end du 6 mars. La décision sera prise la semaine prochaine en fonction de l'évolution des indicateurs.

Selon Jean Castex, les 20 départements placés sous surveillance renforcée "cumulent des indicateurs défavorables : un niveau d'incidence élevé (autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants) ; une part de variants supérieur à 50% ; une pression hospitalière proche du seuil critique et une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement."