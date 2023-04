Covid-19 : La fédération des infirmiers en Dordogne est "contre la réintégration" des soignants non-vaccinés

La Haute autorité de santé (HAS) est favorable à la réintégration des soignants qui n'avaient pas été vaccinés contre le Covid. Elle a rendu son avis jeudi 30 mars, avis que le ministre de la santé, François Braun, s'est engagé à suivre "rapidement".

Cela faisait 18 mois que l'obligation vaccinale des personnels soignants était en place. Alors la fédération nationale des infirmiers libéraux (FNI) ne comprend pas cette décision.

"Nous, on est toujours très réfractaires à cette réintégration, explique Dominique Cura-Carboni, vice-président de la FNI. C'est un problème d'éthique professionnelle. La majorité des professionnels de santé ont fait l'effort de se vacciner contre le Covid - qui a quand même fait pas mal de dégâts. Cette vaccination au moins eu ce mérite-là de réduire le taux de mortalité des patients. Donc nous, on est toujours contre cette réintégration."

"Nous, on reste persuadé que quand on est professionnel de santé, on ne peut pas se permettre de ne pas se vacciner et de mettre nos patients en danger" - Dominique Cura-Carboni

Selon le ministère de la Santé, un peu plus de 1 000 infirmiers ont arrêté de travailler parce qu'ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid. La Fédération hospitalière de France parle, elle, de 4 000 soignants en tout. Si le gouvernement suit l'avis de la HAS - comme c'est le cas généralement - les personnes concernées vont pouvoir retrouver leur poste.

C'est peu, juge le vice-président de la fédération nationale des infirmiers libéraux. "A mon avis, ça ne réglera absolument pas les problèmes actuels au niveau des hôpitaux. Puisque moi je parle de la médecine de ville, ça ne réglera pas non plus le problème des professionnels de santé en ville qui devient catastrophique. C'est un vrai vrai problème."

Un vaccin reste cependant obligatoire pour les personnels soignants : celui contre l'hépatite B.