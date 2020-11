Covid-19 : La Ferté Saint-Aubin va organiser un dépistage massif de sa population

Casser la propagation du virus du Covid-19 en testant massivement la population puis en isolant les personnes malades et en repérant les cas-contacts : la doctrine est connue pour faire refluer l'épidémie de Covid-19. Et Constance de Pélichy, maire (LR) de La Ferté Saint-Aubin a décidé de la mettre en oeuvre dans sa commune, en organisant samedi 28 novembre une campagne de dépistage massif (sur la base du volontariat).

Quatre tente de dépistage installées samedi dans le centre-ville

"Quatre tentes de dépistage vont être installées place de la Halle", explique Constance de Pélichy : "entre 10h et 12h puis entre 14h et 16h en lien avec l'agence régionale de santé et avec la participation d'une pharmacie et de trois cabinets d'infirmiers, nous allons proposer à la population de se faire tester". Il y aura à la fois des tests PCR et des tests antigéniques.

Tests possibles dès 11 ans

Combien de personnes seront testées ? "L'objectif est de tester un maximum de personnes, notamment des adolescents car on se rend compte que beaucoup de collégiens et lycéens sont porteurs asymptomatiques du virus et peuvent le transmettre à d'autres sans le savoir", poursuit la maire de la Ferté Saint-Aubin (7500 habitants). Constance de Pélichy qu'il pourrait y avoir "plusieurs centaines, voire milliers de personnes testées" ce samedi dans sa commune.