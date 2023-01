Covid-19 : la flambée des cas en Chine ne devrait pas avoir d'impact "significatif" en Europe, selon l'OMS

Alors que la Chine est confrontée à une flambée de cas de Covid sans précédent depuis trois ans, en raison de la fin de la politique zéro-Covid , l'OMS se veut rassurante : selon l'Organisation mondiale de la santé, le pic de contaminations dans le pays ne devrait pas avoir d'impact "significatif" en Europe, malgré la réouverture des frontières.

L'OMS a en effet affirmé ce mardi que les variants qui circulent en Chine sont déjà présents sur en Europe. "La hausse actuelle en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans la région européenne", a précisé le directeur régional de l'OMS Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

Il appelle également les pays européens à seulement prendre des mesures "proportionnées et non discriminatoires" vis-à-vis des voyageurs en provenance de Chine.

Polémique sur les tests imposés aux voyageurs

Officiellement, les tests ne sont plus nécessaires pour voyager depuis ou vers la Chine : les autorités chinoises ont mis un terme dimanche aux quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et ont de nouveau autorisé les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations.

Mais l'Union européenne a vivement encouragé cette semaine ses Etats membres à imposer un dépistage réalisé en Chine, avant le vol, ainsi qu'à compléter ce dispositif par des "tests aléatoires" à l'arrivée sur le sol européen. Par précaution, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne ont déjà décrété des mesures identiques. Pékin a condamné l'imposition de ces tests Covid par certains pays, les jugeant "inacceptables" et menaçant de "contre-mesures".

Plusieurs pays d'Europe déconseillent les voyages en Chine

Mais plusieurs pays européens vont plus loin, et déconseillent de se déplacer en Chine. C'est le cas de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, qui "déconseillent" les voyages non indispensables dans le pays. L'Allemagne invoque "le pic d'infections au Covid et le système de santé surchargé" du pays. Le Luxembourg s'est aligné sur cet avis, comme la Belgique. "Au vu du risque de saturation des hôpitaux et, dès lors, du risque de ne pas pouvoir être pris en charge rapidement en cas d'urgence, les voyages non essentiels restent pour le moment déconseillés", indique le site du ministère belge des Affaires étrangères.

L'OMS dénonce les méthodes de comptage de Pékin

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce de son côté les méthodes controversées de Pékin pour comptabiliser les victimes du Covid. Bien que les hôpitaux chinois soient submergés et les crématoriums saturés, les autorités ne rapportent que très peu de décès liés au Covid-19.

