Covid-19 : la France au pied de la neuvième vague ?

La France est elle au pied de la neuvième vague de Covid-19 ? Ce dimanche matin, Arnaud Robinet, le maire Horizons de Reims et président de la Fédération hospitalière de France appelait, sur franceinfo, à donner aux maires la possibilité de réinstaurer le port du masque obligatoire dans les transports. "Le plus tôt possible sera le mieux", ajoutait-il, en précisant : "Nous sommes au pied de la 9e vague : vaccinez-vous !" La veille, toujours sur franceinfo, le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris estimait que "nous sommes probablement au pied de la neuvième vague." Qu'en est-il vraiment ? France Bleu fait le point pour vous.

ⓘ Publicité

Les nouvelles admissions à l'hôpital augmentent

Que ce soient des hospitalisations classiques pour cause de Covid ou des hospitalisations en soins intensifs, elles augmentent ces derniers jours. On voit nettement se dessiner ce qui pourrait devenir une neuvième vague. Ci-dessous, vous trouverez l'évolution des taux d'admission à l'hôpital pour Covid 19 depuis début 2021.

loading

loading

Le détail par département et région

Depuis une semaine, près de 40.000 cas supplémentaires sont enregistrés par jour. En regardant les derniers chiffres délivrés par Santé Publique France (les taux d'incidence sur une semaine glissante à J-3), on observe que la situation est très hétéroclite en fonction des départements. Dans le top 10 des départements les plus touchés, uniquement ceux de la partie sud de la France : Hautes-Pyrénées, Corrèze, Gard, Drôme, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Pyrénées-Atlantiques, Ardèche, Gers, et Alpes-de-Hautes-Provence.

loading

Quand au taux d'admission à l'hôpital, au 21 novembre (sur sept jours glissants), on voit que les hôpitaux de la partie Est de la France font clairement face à un afflux de nouveaux patients atteints du Covid et nécessitant une hospitalisation.