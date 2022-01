Covid-19 : le Paxlovid, la pilule de Pfizer qui protège des formes graves, autorisé en France

L'antiviral Paxlovid, pilule de Pfizer qui protège des formes graves du Covid-19, va pouvoir être prescrit en France. La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à sa commercialisation ce vendredi. Selon les études cliniques, ce traitement réduit d'environ 85% le risque d'être hospitalisé.

La Haute autorité de santé (HAS) a donné vendredi son feu vert à l'utilisation de l'antiviral Paxlovid comme traitement curatif contre le Covid-19. Les premières pilules doivent être livrées en France d'ici quelques jours. "On a réservé 500.000 doses en 2022 et les premières livraisons - quelques milliers de doses - sont attendues dans une semaine", a précisé jeudi l'entourage du ministre de la Santé Olivier Véran à l'AFP.

Suite à l'avis de l'agence nationale du médicament, la HAS "autorise l'accès précoce au traitement Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) du laboratoire Pfizer pour les adultes atteints de Covid-19 ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie". Il s'agit d'un traitement avant tout destiné aux populations à risque (personnes très âgées, immunodéprimées, atteintes de certaines maladies rares...)

Cette pilule est administrée par voie orale à raison de trois comprimés par jour pendant cinq jours. Il est recommandé de la prendre dès que possible après le diagnostic positif au Covid-19 et au maximum dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.

Efficace contre Omicron, ce traitement réduit d'environ 85% le risque d'être hospitalisé ou de décéder du Covid, selon les études cliniques.

La HAS relève toutefois que l'antiviral est contre-indiqué chez les personnes avec une insuffisance hépatique sévère ou une insuffisance rénale sévère. Elle pointe également le risque important d'interactions médicamenteuses lors de la prise de Paxlovid pour les patients qui prennent un autre traitement.

Le médicament pourra être prescrit par les médecins généralistes et être vendu dans toutes les pharmacies. Le Paxlovid est le premier antiviral anti-Covid à obtenir une autorisation d'accès précoce.