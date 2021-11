Covid 19 : La France durcit ses règles en provenance d'Allemagne

En Allemagne la situation continue de s'aggraver. Angela Merkel a demandé aux Allemands de faire un effort national pour briser la nouvelle vague de covid 19 qui touche le pays. D'ailleurs les règles pour rentrer en France depuis l'Allemagne se sont durcies depuis ce samedi, minuit.

Test de moins de 24 H

Les personnes non vaccinées (sauf les mineurs de moins de 12 ans) devront désormais fournir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24H et non plus de 72H, comme c'était le cas jusqu'à présent. Les déplacements en zone frontalière ne sont, comme d'habitude, pas concernés. Les résidents frontaliers, dans un rayon de 30 kilomètre autour de leur domicile, pourront entrer et sortir d'Allemagne sans test, mais seulement pour un déplacement de moins de 24H. Les déplacements professionnels urgents et les transporteurs routiers ne sont pas non plus concernés par ces nouvelles règles.

La situation continue d'être inquiétante dans le Bade-Wutemberg

Chez nos voisins du Bade-Wurtemberg, le taux d'incidence est désormais de 370 cas pour 100 000 habitants et il y avait hier 372 personnes en soins intensifs. Si ce nombre passe au dessus des 390, l'état d'alarme s'appliquera, et les autorités ont déjà prévenu: les personnes non vaccinées verront leurs droit encore plus limités.