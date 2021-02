Covid-19 : la France franchit le seuil des 80.000 morts

Plus de 80.000 personnes sont décédées du coronavirus en France, d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France, ce mardi 9 février.

Plus de 27.000 personnes se trouvent en réanimation [photo d'illustration].

La France a franchi mardi le seuil de 80.000 morts dus au coronavirus après avoir recensé 724 décès supplémentaires à l'hôpital et dans les Ehpad, selon les données publiées par Santé publique France. Le bilan de l'épidémie s'élève désormais à 80.147 morts.

Le nombre de morts ne devrait pas ralentir fortement dans l'immédiat, car le nombre d'hospitalisations de malades du Covid-19 reste élevé, avec plus de 11.000 nouvelles entrées et 1.700 à 1.800 arrivées dans les réanimations tous les sept jours en moyenne depuis le 24 janvier. "Ces 15 derniers jours, nous avons multiplié par trois le nombre de patients Covid en réanimation. Et avec l'arrivée du variant, nous risquons d'être totalement submergés", explique à l'Agence France presse (AFP) le Pr Yves Cohen, chef du service de réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny.

Les autorités sanitaires ont recensé 18.870 nouveaux cas de contamination par le SARS-CoV-2 en 24 heures. 27.677 patients sont hospitalisés et 3.342 se trouvent actuellement dans les services de réanimation.

Près de 2 millions de personnes vaccinées

Par ailleurs, 2.353.350 vaccinations contre le Covid-19 ont été réalisées en France au mardi 9 février, annonce la Direction générale de la Santé (DGS), ce mardi soir. Dans le détail, ce sont 1.986.617 premières injections et 366.733 secondes injections qui ont été réalisées.