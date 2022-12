Covid-19 : la France prête "à étudier toutes les mesures utiles" visant les voyageurs venant de Chine

"Le ministère de la Santé suit très attentivement l'évolution de la situation en Chine", a-t-il indiqué ce mercredi à franceinfo , alors que la Chine est confrontée à une explosion des cas de Covid-19. Après près de trois ans d'isolement, Pékin a annoncé lundi mettre un terme à sa politique "zéro Covid", à l'origine, fin novembre, de manifestations d'une ampleur inédite depuis des décennies. Les quarantaines obligatoires à l'arrivée seront supprimées le 8 janvier.

Une décision qui a déclenché une ruée vers les vols internationaux et suscité l'inquiétude de plusieurs pays. Aux États-Unis, des responsables ont déclaré mardi que des restrictions d'entrée pour les voyageurs venant de Chine était envisagées, après que le Japon et l'Inde ont imposé des tests PCR obligatoires aux arrivants chinois. Ce mercredi, l'Italie a à son tour décidé d'imposer des tests obligatoires aux voyageurs venant de Chine.

Tests obligatoires

De telles mesures sanitaires pourraient-elles être prochainement appliquées à l'entrée en France ? Interrogé à ce sujet, le ministère de la Santé se dit "prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence, en lien avec les partenaires européens de la France, et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui".

En France, depuis le 1er août 2022 et l’adoption de la loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée, peu importe le pays ou la zone de provenance.

Manque de médicaments

Les autorités chinoises ont reconnu que l'étendue de la vague épidémique était maintenant "impossible" à mesurer et ont réduit le nombre de critères permettant d'imputer un décès au Covid. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié mercredi 5.231 nouvelles contaminations et trois morts du coronavirus à l'échelle nationale, des chiffres très probablement sous-estimés car les malades n'ont plus besoin de se déclarer.

Les autorités utilisent des données recueillies lors de sondages en ligne, de visites à l'hôpital, de demandes de médicaments contre la fièvre et d'appels d'urgence pour "combler les défauts dans les chiffres (officiels) rapportés", a expliqué mardi un responsable du contrôle des maladies, Yin Wenwu, lors d'une conférence de presse.

Face aux manques de médicaments de base, les autorités pékinoises prévoient de distribuer du Paxlovid, un traitement oral, dans des hôpitaux locaux et des cliniques communautaires. Il reste cependant très difficile à obtenir pour le citoyen ordinaire. Ce médicament, développé par les États-Unis, a été brièvement disponible sur la plateforme d'e-commerce JD.com et celle de livraison Meituan ces derniers jours, avant d'être en rupture de stock.