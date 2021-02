Covid-19 : la France "regrette" la décision allemande de restreindre la circulation à la frontière mosellane

L'Allemagne va restreindre les passages à sa frontière en provenance de France, et notamment de Moselle, classé département en zone Covid à haut risque. Des négociations sont en cours entre les deux gouvernements pour tenter d'assouplir cette mesure, notamment pour les travailleurs transfrontaliers.

Paris "regrette" la quasi-fermeture de la frontière entre l'Allemagne et la Moselle, par la voix du secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

Les négociations sont en cours et elles sont difficiles, ce dimanche, entre les gouvernements français et allemand. Lundi soir, l'Allemagne a annoncé son intention de classer la Moselle en "zone à risque maximal", c'est-à-dire celles les plus touchées par les mutations du virus. Conséquence : dès mardi, pour passer la frontière, les Mosellans n'auront d'autre choix que de montrer un test PCR négatif de moins de 24 heures.

Des test PCR valables 24h ou 72h ?

Les négociations les plus âpres concernent l'ancienneté exacte que devront avoir ces tests. Un élément essentiel pour es 16.000 travailleurs frontaliers mosellans : la durée de validité de leur test PCR pourrait varier de 24h, soit un test quotidien, jusqu'à 72h de validité si les arguments français sont entendus.

Le gouvernement français "regrette" la décision de l'Allemange, a fait savoir le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, ce dimanche. "Je regrette cette décision parce qu'elle implique d'avoir des mesures difficiles, mais nous essayons d'atténuer ces mesures le plus possible", a-t-il déclaré sur France Info.

Accès restreint aux frontières, mais pas de fermeture

Dimanche après-midi, le ministère allemand de la Santé a confirmé que "Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars à 00H00 comme zone affectée par les variants" du virus du Covid-19, soit la catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque en Allemagne pour le coronavirus, qui en compte trois. En revanche, l'Allemagne a renoncé à une quasi-fermeture de la frontière comme avec la République tchèque et l'Autriche.