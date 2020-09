Covid-19 : la galère d'une famille poitevine en quarantaine près de Poitiers

Un repas de famille de onze convives, avec un neveu qui s'avère positif au Covid, et les parents et un des deux fils du couple sont positifs à leur tour. Depuis le 26 août, la famille trouve le temps long en confinement dans sa maison près de Poitiers.

C'est un repas de famille comme il en existe tous les weekends dans le Poitou. Sauf que l'un des membres, un des neveux qui revient de vacances en Charente Maritime tombe malade. Le sur-lendemain la mère de famille est à son tour prise de maux qui ressemblent à ceux du Covid, elle est testée positive comme son mari et son plus jeune fils. David, le père de famille nous raconte :" Le neveu qui était un peu malade, a porté le masque tout le week-end, nous non, mais on a respecté les gestes barrières on était à 1m, 1m50 les uns des autres pour manger, on ne s'est pas amusé à s'embrasser, la fatalité c'est que le neveu l'avait, on ne le savait pas, et du coup ma femme l'a eu, mon plus jeune fils et moi aussi. De l'autre côté de la famille personne n'a été touché. "

le test positif au Covid-19 © Radio France - vincent Hulin

Faites un maximum de gestes barrières même si ce n'est pas évident, faites attention à vous

Il s'en suit la quarantaine pour tous, du télétravail pour les parents et pas de rentrée scolaire au collège et au lycée pour les enfants. Aujourd'hui toute la petite famille trouve le temps bien long, d'autant que le plus grand des fils, qui devait rentrer en Seconde, n'a pas pu aller au lycée, et comme il est négatif au Covid-19, c'est lui qui se retrouve en quarantaine, isolé de ses parents et de son petite frère dans la maison.

David relativise un peu car les conséquences physiques ne sont pas bien méchantes par rapport à d'autres malades atteints par le coronavirus, mais reconnait que "ça me permettra d'alerter un peu plus les personnes qui ne font pas attention ou qui estiment que cela ne leur arrivera pas, moi c'est ce que je pensais avant, bilan des choses ça fait deux semaines qu'on est en quarantaine à la maison et on ne sait pas trop encore ce qui va se passer pour nous dans les prochains jours. " avant de finir par un conseil "faites un maximum de gestes barrières même si ce n'est pas évident, faites attention à vous."