Covid 19 : la Gironde est désormais en rouge "cramoisi" estime le Professeur Malvy

Le chef du service Epidémiologie au CHU de Bordeaux tire la sonnette d'alarme, de concert avec la direction de l'hôpital, l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture de Gironde: depuis une semaine, un nouveau seuil est franchi et la Gironde est désormais en rouge "cramoisi". Interview

France Bleu Gironde : Pourquoi notre département se retrouve-t-il dans cette situation alarmante depuis une semaine?

Denis Malvy : Nous avons eu jusqu'à la fin du mois d'Août beaucoup de touristes, qui ont donc entraîné un important brassage de la population. Et depuis début septembre, ce sont les locaux si l'on peut dire qui ont pris le relais, avec beaucoup de rassemblements festifs familiaux et amicaux qui ont fait repartir les contaminations sur un niveau extrêmement élevé, et c'est ce niveau extrêmement élevé qui fait que les malades reviennent à l'hôpital et qu'on n'est plus dans le rouge mais dans le cramoisi.

France Bleu Gironde : le niveau de cette courbe depuis une semaine vous surprend-il?

Denis Malvy : Non, nous ne sommes pas surpris, car nous constations un fort relâchement chez les jeunes de 20 à 40 ans, qui ont actuellement un taux d'incidence de 500 cas pour 100 000 habitants, c'est monstrueux! Ce n'est pas tenable, et les gens qui disent je suis jeune, je ne vais pas avoir une forme trop grave de la maladie et je suis capable de me séparer des aînés, c'est une intention, mais dans la vraie vie c'est impossible, et à un moment donné, les personnes vulnérables vont forcément être impactées. C'est pour cela qu'il nous faut absolument sortir du rouge cramoisi avant que l'hiver n'arrive, car on le sait, avec la baisse des températures, le virus circulera d'autant plus.

France Bleu Gironde : au vu de la situation que vous nous décrivez, les mesures prises par les autorités sont-elles suffisantes à vos yeux?

Denis Malvy : Oui elles le sont. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elles soient beaucoup mieux appliquées. Il y a des progrès à faire en terme de distanciation physique, de port dumasque, ... Il faut aussi qu'on structure nos activités sociales, sportives et culturelles différemment avant l'entrée dans l'hiver 2020.

France Bleu Gironde : vous faites partie du conseil scientifique qui émet des avis, suivi en général par le pouvoir politique. Pensez-vous qu'un reconfinement, même partiel, soit nécessaire?

Denis Malvy: Au mois de mars, quand le confinement a été prononcé, nous n'avions ni les masques, ni les tests, ni la connaissance du virus. Désormais nous avons tout cela, et cela représente un tel espace que je pense que nous devrions éviter ce reconfinement.