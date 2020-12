Covid-19 : la HAS préconise de vacciner "sous la supervision d'un médecin", dans un premier temps

Alors que l'exécutif doit présenter sa stratégie vaccinale devant le Parlement à partir de mercredi, la Haute autorité de santé (HAS) recommande ce mardi de se faire vacciner "autant que possible sous la supervision d'un médecin" dans un premier temps.

La vaccination contre le Covid-19 qui débutera en janvier devra se faire "autant que possible sous la supervision d'un médecin" dans un premier temps recommande ce mardi la Haute autorité de santé (HAS). Ces médecins pourront s'appuyer "sur les infirmiers intervenant au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)", précise l'institution dans un communiqué.

"Puis, lorsque le nombre de doses et le type de vaccins permettront de diversifier les lieux de vaccination, un élargissement des compétences vaccinales à l'ensemble des infirmiers et aux pharmaciens notamment pourrait être envisagé", ajoute la HAS, dans la version définitive de son avis sur "les principes qui doivent présider à l'organisation de la campagne de vaccination et à son démarrage".

L'autorité sanitaire s'était par ailleurs déjà prononcée contre une vaccination obligatoire et pour qu'elle se fasse sur "prescription médicale obligatoire".

"Une information claire et transparente"

Pour que cette campagne soit un succès et gagner "la confiance de l'ensemble des publics envers les vaccins", la Haute autorité de santé estime en outre qu'il est nécessaire "de fournir une information claire et transparente", qui prenne "en compte les nombreuses incertitudes qui seront progressivement levées". "Cela implique notamment de rendre publiques les données scientifiques disponibles au sujet des conditions de fabrication, de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, avant mais aussi après leur mise sur le marché", ajoute-t-elle.

La HAS avait publié une version provisoire de ces recommandations début novembre, avant de les soumettre à une "consultation publique" jusqu'au 30 novembre. L'organisme a reçu 86 contributions des acteurs du champ de la vaccination (professionnels de santé, associations de patients, sociétés savantes...), qui ont "enrichi" ses préconisations. Plusieurs de ces contributeurs ont notamment insisté sur l'importance d'une "communication transparente, accessible et réactive" et "celle de ne pas instaurer d'obligation vaccinale, afin de ne pas alimenter de potentielles réticences".

L'Agence européenne du médicament a annoncé mardi qu'elle se réunirait le 21 décembre pour se prononcer sur la demande de mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech. En cas d'avis positif, il reviendra ensuite à la Commission européenne de donner son feu vert au vaccin, qui deviendrait alors le premier vaccin contre le Covid-19 commercialisé dans l'Union européenne.