Covid-19 : la Haute autorité de santé préconise une dose de rappel du vaccin dès 40 ans

La HAS préconise une dose de rappel de vaccin anti-covid pour les personnes de 40 ans et plus.

Alors que la cinquième vague de Covid-19 frappe la France avec en moyenne 20.000 contaminations par jour cette semaine, la Haute Autorité de Santé recommande ce vendredi d'élargir les destinataires de la campagne de rappel vaccinal. Depuis début septembre, les doses de rappel de vaccin anti-covid sont réservées aux plus de 65 ans, aux résidents des Ehpads et aux personnes présentant des risques de formes graves, le 1er décembre, la campagne de rappel s'ouvre aux plus de 50 ans. La HAS propose d'étendre la vaccination aux plus de 40 ans, expliquant que "les dernières études suggérant en effet un bénéfice pour cette tranche d’âge".

"Une campagne de rappel a été initiée à la rentrée pour apporter une meilleure protection face au virus et à ses variants, rappelle la HAS dans son communiqué. Dans ce cadre, la Haute Autorité de Santé a émis plusieurs avis et préconisé une dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 aux personnes âgées de 65 ans et plus et à celles qui sont atteintes de comorbidités, ainsi qu’aux professionnels de santé et du médico-social. Elle l’a également préconisée à l’entourage des personnes immunodéprimées. Cette dose de rappel doit être réalisée à partir de six mois après la primo-vaccination".

De nouvelles données confortent le bénéfice d’une dose de rappel

La Haute Autorité de Santé a analysé les derniers articles publiés afin de déterminer l’utilité d’une dose de rappel et définir les populations dans lesquelles celle-ci serait pertinente. Elle a notamment pris en compte les données en vie réelle israéliennes démontrant que la dose de rappel confère d’excellents niveaux de protection contre l’infection par SARS-CoV-2, y compris chez les personnes âgées de moins de 60 ans. Une étude politée par la revue scientifique The Lancet a apportent "de solides arguments en faveur d’une dose de rappel chez les personnes âgées de 40 ans et plus", estime la HAS dans son communiqué.

Pour mémoire, la HAS recommande de respecter un délai minimal de 6 mois entre la primovaccination complète et l’administration d’une dose de rappel et réitère ses précédentes recommandations relatives au choix des vaccins à utiliser pour le rappel. Ainsi, un vaccin à ARNm doit être utilisé pour le rappel, quels que soient les vaccins administrés auparavant tout en respectant les contre-indications connues et validées pour ces vaccins. Le rappel s’effectue avec une pleine dose pour le vaccin de Pfizer, et avec une demi-dose pour celui de Moderna.

En ce qui concerne l’élargissement de la dose de rappel pour les autres tranches d’âge, les données et analyses disponibles ne permettent pas encore à la HAS de se prononcer, conclue l'autorité française du médicament. Elle indique être encore dans l'attente d'une étude menée sur l'efficacité du vaccin chez les populations plus jeunes, menée par l'Institut Pasteur.