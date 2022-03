Covid-19 : la HAS recommande une deuxième dose de rappel aux personnes de plus de 65 ans les "plus à risque"

Alors que l'épidémie de Covid-19 connait un nouveau rebond, la HAS (Haute Autorité de santé) recommande ce vendredi une deuxième dose de rappel de vaccin aux personnes âgées de 65 ans et plus, très à risque de faire des formes graves comme l'avait suggéré le conseil scientifique au gouvernement. De plus, la HAS recommande également d'injecter ce second rappel six mois après le premier "en raison de l'efficacité encore bonne trois moins après le premier rappel".

L'autorité française a par ailleurs communiqué d'autres recommandations : elle juge désormais possible de vacciner les enfants qui ont été atteints d'un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), complication la plus fréquente du Covid chez les plus jeunes.

La 4e dose déjà ouverte aux plus de 80 ans

La 4e dose de vaccin contre le Covid-19 est déjà accessible aux personnes âgées de plus de 80 ans comme l'a annoncé le Premier ministre il y a bientôt une semaine. Cette deuxième dose de rappel est également ouverte aux personnes plus jeunes qui vivent en Ehpad ou en Unités de soins longue durée (USLD), a indiqué la Direction générale de la santé mardi dernier.

Bientôt un nouvel élargissement ?

Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. "Aujourd'hui, il n'y a pas de données d'efficacité d'une seconde dose de rappel pour les plus jeunes, ce n'est pas d'actualité immédiate", selon Alain Fischer, le monsieur Vaccination du gouvernement. De son côté, la HAS insiste sur le fait qu'il n'est pas "pertinent" d'ouvrir la quatrième dose à toute la population, après que son homologue européenne, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a pris une position semblable jeudi.