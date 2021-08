Covid-19 : la hausse des cas en Bourgogne-Franche-Comté fait craindre une pression à venir dans les hôpitaux

En Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas encore de pression sur nos hôpitaux, mais la quatrième vague est bien là, selon l'Agence Régionale de Santé. Le taux d'incidence a quasiment triplé en trois semaines, soit le nombre de cas pour 100.000 habitants.

La pression ne se ressent pas encore, mais les prévisions de l'ARS sont mauvaises

Le virus circule de plus en plus dans la région. Entre la mi-juillet et le 03 août, le taux d'incidence est passé de 30 à 104 : le seuil d'alerte est largement dépassé. Dans les hôpitaux, 222 patients sont hospitalisés à cause du coronavirus, dont 18 sont en réanimation.

La quatrième vague a démarré, même s'il n'y a pas encore de pression hospitalière - Modamad Si Abdallah de l'ARS

En ce début du mois d'août, les zones touristiques estivales sont les plus touchées, le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux en Corse. Comme l'été dernier, le retour des vacanciers risque de marquer un nouveau regain des contaminations dans la région, explique le docteur Modamad Si Abdallah, directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Selon lui, "on est en décalage par rapport à la quatrième vague, qui a déjà démarré dans les départements du Sud et de l'Ouest" :

"Le taux d'incidence est un peu en retard chez nous mais il a augmenté" : Mohamed Si Abdallah Copier

D'après ce docteur, un taux supérieur à 200 entraîne, quelques semaines après, une pression sur les hôpitaux.

Les départements les plus touchés en Bourgogne-Franche-Comté sont le Doubs (le taux d'incidence est 141 pour 100.000 habitants) et le Territoire de Belfort (le taux d'incidence est de 193 pour 100.000 habitants). Celui-ci est particulièrement important chez les jeunes : sur les 20 à 39 ans, ce taux est de 300, pour 100.000 personnes testées.

Ces données sont quand même à prendre avec des pincettes, puisque cela dépend du nombre de tests effectués. Le pass sanitaire était notamment exigé, aux Eurockéennes de Belfort, ces gros événements peuvent faire gonfler le nombre de cas positifs.

La pression hospitalière est toujours décalée de quinze jours, à trois semaines.

Pour l'instant, il n'y a pas plus d'une admission par jour dans les hôpitaux de la région, où près de 8% des lits de réanimation sont occupés, comparé au nombre de lits occupés en réanimation avant l'épidémie. La pression ne se ressent donc pas encore, "mais il ne faut pas oublier que la pression hospitalière est toujours décalée de quinze jours, à trois semaines," explique Mohamad Si Abdallah de l'ARS.