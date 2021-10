Covid-19 : la Haute autorité de santé recommande une troisième dose de vaccin pour les soignants

La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé mercredi d'étendre la cible des bénéficiaires de la campagne de rappel vaccinal anti Covid-19 aux professionnels qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et à l'entourage des personnes immunodéprimées. Tous les "soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social" devraient pouvoir recevoir une "troisième dose", indique la HAS dans un communiqué.

Lundi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l'administration d'une nouvelle injection de vaccin Pfizer/BioNTech pour les plus de 18 ans et les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières doses.

La campagne de rappel a été lancée en septembre dans l'Hexagone. Mais jusqu'à présent seuls les plus de 65 ans et les personnes à risque, comme les diabétiques, pouvaient en bénéficier, soit 18 millions de personnes.