Covid-19 : la Haute-Garonne et l'Occitanie sont-ils prêts à tester en masse ?

Jusqu'ici, en France, seuls les patients fragiles ou sévèrement atteints étaient testés au Covid-19. En Occitanie, l'ensemble des personnels des instituts médicaux l'étaient également lorsqu'un cas suspect se présentait, notamment dans les Ehpad. À partir de lundi 11 mai, date du déconfinement dans la majorité des départements, tous les patients suspectés de porter le virus seront contractés, ainsi que les personnes ayant été "en contact" avec les cas positifs. Malgré le respect des gestes barrière, les établissements s'attendent et préparent une affluence plus forte : comment cela va-t-il se passer ? Sont-ils prêts ? Faisons le point étape par étape.

Étape 1 : la médecine de ville

Le but est de détecter la présence du virus. Chaque patient qui détecte un signe du coronavirus est prié de contacter son médecin traitant. Alors, soit une télé-consultation est possible, soit celui-ci le renvoie vers un des "centres Covid" : il y en a plus de 180 en Occitanie, dont un tiers en Haute-Garonne. Une évaluation clinique est réalisée, puis on envoie le patient se faire "tester" en clinique. Cette procédure a déjà été testée cette semaine dans la région explique Benoit Ricaud-Larose, directeur-adjoint du premier recours de l'ARS .

Nous étions prêts et nous le sommes encore plus, cette semaine nous a servi de répétition générale

Étape 2 : le test clinique

Ensuite, le patient suspecté d'avoir contracté le Covid-19 devra prendre rendez-vous dans un laboratoire d'analyse, on en trouve dans des cliniques, dans les hôpitaux publics, mais aussi en "drive" (on vient avec la voiture, on est prélevé, on repart deux minutes plus tard). La région Occitanie affirme être en capacité de pouvoir effectuer 20 000 tests par jour, quand le besoin sera de 6000 à 8000 tests. Pour cela les laboratoires ont mis les bouchées doubles. Les équipements les plus délicats à trouver sont les écouvillons, ces branches en plastique enfoncées dans le nez pour le besoin du prélèvement : l'ARS a trouvé un producteur normand et a stérilisé pour un 1 700 000 euros d'écouvillons. Il existe 380 sites de prélèvement et d'analyse libéraux dans la région sans compter les plateformes hospitalières.

Étape 3 : l'analyse

Là aussi, les laboratoires, privés et publics, sont mis à contribution. Par exemple, sur le site de .... à Toulouse, une nouvelle machine capable d'analyser des échantillons va arriver dans les jours à venir. "On a du s'adapter vite, c'est surtout ça le challenge", explique Laurent Escudié, président du Laboratoire Cerballiance, "on a du faire des travaux, réaménager l'espace, recruter. On va passer d'une capacité de 450 analyses à 2400 en deux ou trois semaines". À l'hôpital Purpan, à Toulouse, se trouve le centre d'analyse le plus important du département, sous la direction du professeur. De 1000 tests quotidiens la capacité d'analyse va passer à 3000 grâce à une toute nouvelle plateforme : des hottes pour préparer les échantillons, des machines pour les analyses, un automate. La salle n'est pas encore prête mais le sera dans le courant de la semaine, elle a nécessité 300 000 euros d'investissement.

Traitement des échantillons sous hotte avant analyse pour détecter la présence du coronavirus Covid-19 © Radio France - Alexandre Berthaud

Étape 4 : résultat et conséquences

L'ARS a fixé un objectif aux laboratoires : à partir du moment où le patient effectue le test jusqu'au moment où il reçoit le résultat, moins de 24 heures doivent s'écouler. Pour cela il faut donc bien numéroter et informatiser tous les échantillons. Ensuite, l'un des challenge les plus importants est de constituer la base de données : qui a été détecté positif, dans quel centre ? Ainsi les autorités pourront identifier plus rapidement la formation des "clusters".

C'est sur un site français, Ameli, hébergé par APHP, les hôpitaux de Paris, on a évité Google, Microsoft - Stéphane Oustric

Les centres Covid (voir étape 1) vont également jouer un rôle clé en ce qui concerne le suivi des personnes ayant été en contact avec un patient testé positif. Une fois le malade détecté, celui-ci va en effet prévenir ces personnes. Elles pourront décider d'être suivies ou non par l'Assurance Maladie. Si elles refusent, elles pourront tout de même conserver "l'anonymat" en se rendant dans un des centres, pour évaluation. Selon Stéphane Oustric, du conseil de l'Ordre des médecins en Haute-Garonne, les conditions sont satisfaisantes.