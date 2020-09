Covid-19 : la Haute-Loire passe en zone d’alerte épidémique et durcit les mesures sanitaires

Suite à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, la Haute-Loire est désormais considéré comme zone d’alerte épidémique. Le taux d’incidence du virus est aujourd’hui de 61,7 pour 100.000 personnes, en hausse régulière depuis plusieurs semaines. De nouvelles mesures sanitaires entreront en vigueur en Haute-Loire à partir du lundi 28 septembre. France Bleu vous détaille les mesures sanitaires mises en oeuvre.

Les rassemblements festifs

Tous les rassemblements privés festifs (anniversaires, mariages, fêtes familiales diverses...) se tenant dans des établissements recevant du public, tels que les salles des fêtes, les salles polyvalentes ou sous chapiteaux, seront limités à 30 personnes maximum. Une vigilance particulière sera demandée aux maires du département lorsqu’ils mettront un ERP à disposition de particuliers souhaitant organiser un tel événement.

Il existe deux exceptions à cette limitation à 30 personnes : d’une part, les autres types de rassemblements, non festifs, dans des ERP (conférences, expositions…), d’autre part, les cérémonies, qu’elles soient civiles (en mairie) ou religieuses (dans des lieux de culte). Dans ces deux cas, un protocole sanitaire strict doit cependant être observé, avec port du masque et respect des mesures barrière et de distanciation sociale par les participants.

Dans l'espace public

Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble des marchés de plein air, des brocantes, des vide-greniers, ainsi que sur toutes les fêtes (foraines, patronales, etc.), se tenant dans l’espace public.

Dans les Ehpad

Afin de limiter les risques concernant les personnes âgées, particulièrement vulnérables au Covid-19, les visites dans les EHPAD seront désormais limitées à deux personnes par visite. En cas de situation sanitaire dégradée dans tel ou tel établissement, le directeur de la structure peut adapter cette mesure. Aucune limite n’est cependant fixée concernant le nombre de visites hebdomadaires autorisées à ce stade.

Jauge à plus de 1.000

Le Préfet de Haute-Loire appelle également l’attention sur le fait que chaque manifestation de plus de 1.000 personnes donnera désormais lieu à une concertation des services préfectoraux avec les élus locaux concernés et les organisateurs, afin d’étudier au cas par cas l’opportunité de son maintien. De plus, et afin de prévenir autant que possible la nécessité de prendre des mesures plus strictes qui seraient de nature à fragiliser certains secteurs économiques, les contrôles seront renforcés pour veiller au respect des mesures sanitaires (distanciation et port du masque en particulier).

A compter du lundi 28 septembre, un comité de pilotage hebdomadaire se tiendra en préfecture. Les principales collectivités territoriales y seront représentées, ainsi que l’Agence Régionale de Santé, afin de favoriser et de poursuivre la concertation locale et la bonne information de tous.