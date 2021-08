Coronavirus : la justice européenne rejette la requête de 672 pompiers contre l'obligation vaccinale

La Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté, ce mardi, la requête de 672 pompiers, professionnels et volontaires, qui s'opposaient à l'obligation vaccinale en France. Comme les soignants, les pompier sont concernés par l'obligation vaccinale.

La Cour européenne des droits de l'Homme, la CEDH, a rejeté mardi une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires contre l'obligation vaccinale contre le Covid-19 en France, a annoncé l'instance ce mercredi. Au même titre que les soignants, les pompiers sont concernés par l'obligation vaccinale.

Les pompiers demandaient à ce que les non-vaccinés puissent continuer à travailler

Les pompiers avaient invoqué les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme relatives au "droit à la vie" et au "droit au respect de la vie privée et familiale". Ils demandaient à la Cour de "suspendre l'obligation vaccinale" prévue par la loi du 5 août 2021, et de suspendre également "les dispositions prévoyant l'interdiction d'exercer leur activité" pour ceux d'entre eux qui n'auraient "pas satisfait à l'obligation vaccinale" ainsi que "l'interruption du versement de leur rémunération".

Mais la CEDH "a estimé que ces demandes étaient hors du champ d'application de l'article 39 de son règlement" qui permet de la saisir selon une procédure d'urgence lorsque les requérants sont exposés à "un risque réel de dommages irréparables".

Le syndicat Sud n'est "pas contre le vaccin", mais contre l'obligation vaccinale pour les pompiers

La décision de la CEDH, prise par une formation comptant sept juges, ne présage toutefois "pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question", précise la cour. Dans un communiqué annonçant son intention de saisir la Cour, qualifiée de "principal gendarme de l'Europe", le syndicat Sud SDIS des sapeurs pompiers insistait début août sur le fait qu'il n'était "pas contre le vaccin" mais contre l'obligation vaccinale "très mal accueillie, y compris par des agent.es déjà vacciné.es".

Le premier arrêt européen sur l'obligation vaccinale contre le Covid

Il s'agit du "1er arrêt européen sur l'obligation vaccinale contre le #COVID19", a twitté le juriste Nicolas Hervieu, spécialiste de la CEDH.