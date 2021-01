Covid-19 : la légion de Calvi ferait-elle flamber la Balagne ?

En Balagne, on demande plus de transparence de la part des militaires

Mais que se passe-t-il donc en Balagne ? Pourquoi, une nouvelle fois, cette micro-région fait valoir le taux de positivité le plus élevé ? Ce taux était de 1,3% au niveau de la Corse en fin de première semaine de janvier et de 2,6% dans le même temps en Balagne. La Balagne se présente donc, une fois encore, comme la tête de pont du virus en Corse. Une situation préoccupante pour les médecins balanins qui cherchent des explications. Il y a certes, comme partout ailleurs, les lendemains de fêtes de fin d’année. « L’arrivée massive de vacanciers du continent ou de l’étranger durant cette période peut-être aussi une explication » indique François Agostini, médecin généraliste à Calenzana selon qui « malgré les contrôles mis en place durant trois semaines, il y a sans doute eu des trous dans la raquette. »

Des hypothèses qui n’expliquent pas, à elles seules, cette dégradation de la situation sanitaire. D’autres points interpellent le médecin balanin : « la plus grande préoccupation émane de la non-information du REP de Calvi. Nous n’avons pas d’informations, ou très peu. On nous dit que le confinement est respecté, que les contrôles sont rigoureux. On veut bien l’entendre. Mais on voudrait surtout plus de transparence. Il y a des signaux qui nous préoccupent. »

Des craintes que ne partage cependant pas Ange Santini, le maire de Calvi.