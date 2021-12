Covid-19 : la liste des centres de vaccination en Ile-de-France

Avec l’arrivée de la 5ème vague, le gouvernement a fixé de nouvelles et la nécessité d’un rappel de vaccination contre le Covid-19 de moins de 7 mois pour maintenir son passe sanitaire actif au 15 janvier 2022 (au 15 décembre pour les plus de 65 ans). Pour faire face à l'augmentation de la prise de rendez-vous, les différentes autorités préfectorales en Ile-de-France annoncent l'ouverture ou la réouverture de centres de vaccinations.

L'offre de vaccination renforcée en Seine-et-Marne

Les indicateurs épidémiques en Seine-et-Marne se dégradent et connaissent une forte tendance à la hausse. Ainsi, le taux d’incidence au 1er décembre s’élevait à 230 pour 100.000 habitants et le taux de positivité à 5,1%. À la demande du Préfet de Seine-et-Marne, les pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours se mobilisent (SDIS) de nouveau au travers de la gestion et de l’administration de deux très grands centres de vaccination dans le département.

Le premier sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière, salle Le Caroussel (4 rue de la ferme du Presbytère), ouvrira ses portes ce lundi 6 décembre. Le second, au gymnase Lucien Martinel à Fontainebleau (route de l’Ermitage), est toujours en fonctionnement et va être réorganisé pour une montée en charge progressive.

Ouverts 7 jours sur 7, de 9 à 17 heures, ces deux centres de grande capacité pourront vacciner chacun jusqu’à 15.000 personnes par semaine. Les inscriptions sont possibles en ligne, exclusivement via la plateforme Doctolib.

Les autres centres déjà ouverts vont monter en puissance pour atteindre leur capacité maximum :

À Chelles (Centre culturel, 115 avenue du Gendarme Castermant)

À Coulommiers (Complexe socio-culturel, 77 avenue du Général Leclerc)

À Meaux (Colisée de Meaux, 73 avenue Henri Dunant)

À Melun (Centre de vaccination du CHSIF, 8 rue de Vaux)

À Montereau Faut Yonne (Centre municipal de santé, 9 rue Fleur Bégné)

À Nemours (135 route de Moret)

À Provins (Centre Saint-Ayoul, 10 rue du Général Delort)

À Saint Fargeau Ponthierry (salle de l’hôtel de ville, 185 avenue de Fontainebleau)

Plusieurs centres engagés lors de la précédente campagne de vaccination vont rouvrir leurs portes :

À Pontault-Combault (Avenue de la République), l e 6 décembre 1/2

À Thomery (Salle communale de la Plage, 1 chemin des Prés), le 7 décembre

À Combs la Ville (Salle des Fêtes André Malraux, 9 rue Marcellin Berthelot), le 7 décembre

À Savigny le temple (Salle Le Millénaire, 3 place du 19 mars 1962), le 8 décembre

À Tournan en Brie (salle des fêtes Santarelli), le 9 décembre

Un centre porté par la communauté professionnelle de Santé de Lagny aura vocation à assurer la vaccination en équipe mobile sur le territoire de Marne et Gondoire

Au Pôle médical de Sénart à Lieusaint (18 Trait d’Union) à partir du 4 décembre.

23 centres de vaccination en Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, ce sont 23 centres de vaccination qui sont ouverts ou vont ouvrir tout au long du mois de décembre.

Les 7 centres hospitaliers déjà en fonctionnement ( CH Saint-Denis, CH André Grégoire à Montreuil, Hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois...).

La préfecture annonce le renforcement des capacités dans 9 centres déjà ouverts :

Au centre commercial Rosny 2

À Stains (centre de santé Colette Coulon, 27 bvd Maxime Gorki)

À Montreuil (mairie de Montreuil, place Jean Jaurès)

Au Blanc-Mesnil (salle Roucaute, 1 place Gabriel Péri)

À Aubervilliers (5 rue Edouard Poisson)

À Saint-Denis (2 rue de la Liberté, devant l'Université Paris 8)

À Saint-Ouen (CMS Henri Barbusse, 27 rue Louis Blanc)

Six nouveaux centres communaux vont ouvrir.

Au centre commercial O'Parinor d'Aulnay-sous-Bois

À Gagny (Arena, 121 rue Jules Guesde)

À Drancy (école René Deschamps)

Aux Pavillons-sous-Bois (gymnase Lino Ventura, 3 allée de Berlin)

À Tremblay-en- France

Enfin, un centre géré par le département doit ouvrir à partir du 13 décembre.