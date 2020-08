Covid-19 : la liste des dépistages sans rendez-vous en Sarthe la semaine du 31 août

Plusieurs lieux de dépistage sans rendez-vous de la covid-19 accueillent les Sarthois du 31 août au 5 septembre 2020, notamment au Mans et à Sablé-sur-Sarthe.

Pour contenir la propagation de la covid-19 en Sarthe, département où le virus circule activement, l'ARS Pays de la Loire mène des campagnes de dépistages gratuits dans plusieurs villes. Retrouvez sur cette page les dates et lieux de ces campagnes.

Le Mans - Jusqu'au 11 septembre

Parc Manceau (Rue du Parc Manceau) du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

(Rue du Parc Manceau) du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Maison pour Tous Jean Moulin (23 rue Robert Collet) du lundi au vendredi 9h à 13h et de 14h à 18h.

(23 rue Robert Collet) du lundi au vendredi 9h à 13h et de 14h à 18h. Salle Paul Courboulay (2 rue Paul Courboulay), du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Sablé-sur-Sarthe - lundi 31 août

de 9h à 18h30

Gymnase Anjou - Rue François Mauriac

Allonnes - mercredi 2 septembre

Place Nelson Mandela

de 9:00-14:00 / 16:00-20:00

Coulaines - vendredi 4 septembre

de 9:00-14:00 / 16:00-20:00

Place de l'Europe

Arnage - samedi 5 septembre

de 8:30-13h30 / 16:30-19:30

Parking de la Mairie - Place François Mitterrand

Mode d'emploi

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur carte Vitale, d’une pièce d’identité, d’un masque. Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est porteuse du virus. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le résultat sera donné par le laboratoire dans un délai de 24 h à 72 h.

Ailleurs en Sarthe

Il est également possible de subir un dépistage dans les laboratoires d'analyse de Beaumont-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Mamers, Bonnétable, La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Le Grand-Lucé, Montval-sur-Loir, Le Lude, La Flèche et Sablé. Cela se déroule en général à des horaires précis et sur rendez-vous.