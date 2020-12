Covid-19 : la livraison des vaccins au CHU de Nantes retardée à cause d'un "problème logistique"

Le CHU de Nantes avait prévu de recevoir mardi les premières doses du vaccin contre le coronavirus. Les supercongélateurs étaient prêts. Mais un "problème de logistique" a retardé la livraison, et ils ne sont toujours pas arrivés sur place, indique la direction de l'hôpital ce mercredi matin.

Les infirmières pas encore formées

"Les infirmières n'ont toujours pas été formées pour le vaccin", indique de son côté la CGT. Mais le calendrier n'a pas bougé pour autant. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire prévoit toujours le début de la "campagne" pour la semaine prochaine : "En Pays de la Loire, la campagne de vaccination débutera dès la semaine prochaine avec les livraisons de vaccins et le démarrage des consultations pré-vaccinales, indispensables pour recueillir le consentement éclairé des résidents en EHPAD et Unités de soins de longue durée".

L'ARS maintient le début de la campagne la semaine prochaine

Pas sûr donc que les premiers patients soient vaccinés dès lundi. Les premières doses seront inoculées à "quatre patients" d'un des Ehpad du CHU de Nantes, indique la CGT. Et on ne sait pas encore quel Ehpad sera choisi : "Un panel d’établissements volontaires" est en train d'être constitué par l'ARS, avec trois Ehpad environ par département. L'ARS ajoute que les 835 Ehpad et unités de soins de longue durée de la région seront alimentés en vaccins à partir de la mi-janvier.