Covid-19 : la Loire-Atlantique pourrait passer en rouge ce week-end ou la semaine prochaine

Le préfet de la région des pays de la Loire estime ce vendredi que la Loire-Atlantique pourrait passer en rouge "ce week-end ou la semaine prochaine". "Le classement des départements relève d'une décision du gouvernement", rappelle Didier Martin mais "on peut penser que dans les jours qui viennent, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, la Loire-Atlantique rejoindra la très longue liste des départements français répertoriés en rouge".

"Peu de conséquences à court terme"

Invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi, le préfet de région précise que "ça aura peu de conséquences à court terme". Le fait de passer en rouge donne plus de pouvoirs aux préfets avec l'Agence régionale de santé pour juguler l'épidémie si elle continue à progresser. Sur la question d'une fermeture possible des bars et restaurants à 23h, Didier Martin répond : "Ça peut faire partie des mesures dans la boite à outil mais, à ce jour, il n'est pas envisagé d'utiliser cette mesure. En revanche, si le département est classé en rouge, là ça aura des incidences sur les salles de spectacles et on préviendra en temps utile l'ensemble des professionnels concernés", conclut le préfet de la région Pays de la Loire.