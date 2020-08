Covid-19 : la Loire-Atlantique passe en vulnérabilité modérée

Avec un taux d'incidence de 23,7 pour 100.000 habitants, la Loire-Atlantique franchit le seuil d'alerte et passe en vulnérabilité modérée. La circulation du coronavirus est notamment active dans l'agglomération nantaise et à Saint-Nazaire. Les campagnes de tests vont se multiplier.

Le seuil de vulnérabilité est modéré depuis ce vendredi en Loire-Atlantique, indique l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Avec un taux d'incidence de 23,7 pour 100.000 habitants, il est moins élevé qu'au niveau national (42,4 pour 100.000 habitants), mais franchi le seuil d'alerte (qui est fixé à 20 pour 100.000 habitants). L'Agence régionale de santé appelle donc toujours les citoyens à respecter les gestes barrières, et les encourage à se faire tester.

Trois sites éphémères

A partir de la semaine prochaine, à Nantes, trois sites vont ouvrir pour faciliter le dépistage, sur quatre jours. Les détails de cette campagne seront rendus publics la semaine prochaine, mais on sait déjà qu'un site sera installé au Carré Feydeau, au centre ville de Nantes. L'ARS indique d'ailleurs ce vendredi qu'avec plus de 2.300 tests par jour en moyenne, le dépistage a doublé dans le département depuis début juillet. Et "cet effort va se poursuivre", poursuit l'ARS.