Covid-19 : la Loire en vigilance renforcée, quelles sont les nouvelles mesures prises ?

Le gouvernement a annoncé jeudi 25 mars que le Rhône fait désormais partie des départements où des mesures de freinage massives sont prises face à l'épidémie de coronavirus, avec une nouvelle formule de confinement. Pour nous dans la Loire, cela veut dire qu'il est interdit de se rendre chez nos voisins rhodaniens, sauf pour travailler, aller en formation, pour un rendez-vous médical ou encore pour aider une personne vulnérable, et avec une attestation.

Dans la Loire aussi, des restrictions supplémentaires sont prises face au Covid, car le département est désormais en vigilance renforcée. C'est le niveau auquel se trouvait le Rhône la semaine dernière, avant l'annonce d'un nouveau confinement. La Loire semble donc suivre la même voie.

Fermeture des commerces de plus de 10.000 mètres carrés et port du masque renforcé

Concrètement avec cette vigilance renforcée, des grandes surfaces supplémentaires vont devoir fermer dans le département : les centres commerciaux et magasins non alimentaires de plus de 10.000 mètres carrés, comme les grands magasins de sport par exemple. Le port du masque en zone publique est étendu aux communes de la Loire où il n'était pas encore obligatoire. La vigilance renforcée implique aussi l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique, pour éviter les rassemblements.

Mais la préfecture de la Loire avait anticipé ce point en interdisant dès le 1er mars la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique de 16 heures à 6 heures dans tout le département. À Saint-Étienne, un arrêté municipal l'interdit aussi la reste de la journée sur les places du centre-ville et rue des Martyrs de Vingré.