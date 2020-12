Alors que les indicateurs sanitaires ne sont pas bons au niveau national, la Lorraine semble plus durement touchée par la résurgence du Covid-19. Le Grand Nancy est la métropole française où le taux d'incidence est le plus élevé, sans que cela ne s'explique réellement.

Covid-19 : la Lorraine plus fortement touchée par l'augmentation de la circulation du virus

La circulation du coronavirus repart à la hausse depuis plusieurs jours dans la région Grand Est, de manière plus forte que dans le reste du pays. Dans ce climat, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges notamment affichent des indicateurs préoccupants sans véritable explication.

Le Grand Nancy, métropole la plus touchée

Si l'on s'en tient aux chiffres fournis par Santé Publique France et l'agence régionale de santé du Grand Est, la Métropole du Grand Nancy est la première métropole de France pour le taux d'incidence avec plus de 200 cas pour 100.000 habitants contre 20 à Brest et 119 dans le Grand Paris par exemple. Metz affiche un taux d'incidence de 171.

Si l'on passe à l'échelle des départements, celui des Vosges est le quatrième le plus touché par le virus avec 262 cas pour 100.000 habitants, la Meurthe-et-Moselle apparaît au 7e rang avec un taux d'incidence de 233. La Moselle est 12e avec 194 cas pour 100.000. La Meuse est elle 5e avec 259 cas pour 100.000 habitant.

Pourquoi en Lorraine plus qu'ailleurs ?

Mais alors pourquoi cette augmentation supérieure à d'autres secteurs du pays ? A l'heure actuelle, il n'y a pas d'explication objective selon le professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy :

"La première vague nous avait beaucoup éprouvé. En début de deuxième vague, on semblait en retard sur d'autres régions. Les choses s'inversent à nouveau. Le Grand Est dans son ensemble semble assez touché. Je n'ai pas d'explication précise sur le pourquoi ici plus qu'ailleurs."

Le professeur Rabaud qui rappelle que le mouvement est global à l'échelle du pays et qu'il intervient 15 jours après l'allègement du confinement avec la réouverture des commerces et une hausse des interactions sociales, de fait.

Un relâchement ?

Mais là encore, il n'y a pas de particularité lorraine. Le virus a-t-il pu muter et être différent en Lorraine par rapport au reste du pays ? Rien ne vient étayer cette thèse selon Christian Rabaud :

"Le virus semble, d'après les virologues, relativement stable. Ce n'est pas un virus très changeant. Il y a peu d'éléments pour s'orienter dans une explication côté virus. On est plus dans une explication côté humain sur la gestion, le respect et la mise en oeuvre des mesures telles qu'elles sont proposées aujourd'hui."

Ce qui est certain, c'est que les établissements de santé vont se retrouver à l'approche des fêtes de fin d'année dans une situation difficile avec un virus qui circule beaucoup et des capacités de prises en charge déjà occupées.