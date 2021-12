Covid-19 : la mairie d'Orléans investit dans des purificateurs d'air et capteurs de CO2 dans les écoles

C'est une première dans les écoles du Loiret. Des boitiers blancs ont fait leur apparition sur les murs de cantines orléanaises. Actuellement, à Orléans, 23 établissements sont munis de purificateurs d'air dans leurs réfectoires, un lieu où les écoliers doivent tombent le masque pour se restaurer et donc où le risque de contamination est le plus élevé.

Renforcer le protocole sanitaire

En plein cœur d'Orléans, dans la cantine de l'école primaire Jacques Androuet Ducerceau, deux purificateurs sont accrochés aux murs depuis la Toussaint. Dans ce réfectoire qui peut accueillir jusqu'à 170 enfants, la présence de ces machines est globalement rassurante pour le personnel. "Je pense que ça soulage les parents, c'est rassurant pour les enfants avec la situation actuelle", explique Lydia Lucas, agent de restauration dans cette cantine. "Ça peut être un dispositif intéressant", ajoute cette agent qui s'occupe avant tout d'éviter les brassages à la cantine.

Deux purificateurs d'airs sont installés dans la cantine de l'école primaire Ducerceau à Orléans. Un investissement fait par la mairie pour lutter contre le Covid-19 à l'école. © Radio France - Cécile Da Costa

Le but est de fournir un outil supplémentaire aux personnels des écoles, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. "Les protocoles sanitaires n'arrêtent pas de changer", regrette Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation. "Donc il faut trouver d'autres solutions en complément, on ne risque rien à les essayer." Mais les purificateurs d'air ne remplacent pas le protocole en place. "On maintient l'aération des locaux", insiste de son côté Delphine Mokrzycki, responsable des personnels.

Les agents de la cantine n'ont pas à s'en préoccuper : les machines sont installées et programmées au moment de leur mise en place. Elles détectent ensuite toutes seules la concentration en CO2 dans l'air, synonyme que l'air n'est pas renouvelé, et déclenche alors le filtrage, éliminant au passage les particules susceptibles de transporter le virus du Covid.

Un investissement pour la mairie

Reste à savoir si ces dispositifs sont véritablement efficaces, puisqu'ils sont encore en phase de test. Dans la cantine de l'école Ducerceau, des petits capteurs sont accrochés au plafond : ils collectent des données dans l'air, avant et après la mise en place des purificateurs. Une phase d'analyse essentielle, selon Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation à la mairie d'Orléans.

"Si les purificateurs s'avèrent vraiment utiles, nous allons les déployer dans le reste des restaurants scolaires", déclare-t-elle. "Mais ça ne sert à rien de déployer quelque chose qui ne serait pas vraiment efficace et puis c'est un gros investissement." Comptez 1.400 euros le purificateur et son installation.

A l'école Ducerceau, en plein cœur d'Orléans, ces capteurs permettent de tester l'efficacité des purificateurs d'air installés depuis la Toussaint dans la cantine de l'école. © Radio France - Cécile Da Costa

Bientôt des capteurs de CO2 à l'école

La mairie d'Orléans met aussi la main au portefeuille pour mettre en place des capteurs de CO2 dans les écoles. Au total, 70 devraient être installés dans les prochains jours, dans toutes les 67 écoles de la ville, en priorité dans les dortoirs de maternelle. Ces capteurs indiqueront aux enseignants et agents des écoles qu'il est temps d'aérer une pièce.

Au total, la municipalité a déjà investit 120.000 euros dans l'installation de la vingtaine de purificateurs d'air dans les cantines et l'achat des 70 capteurs de CO2.