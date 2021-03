Covid-19 : la mairie de Bagnolet ferme tous ses centres de loisirs le mercredi pendant un mois

La ville de Bagnolet n'échappe pas à la progression du Covid-19 qui pousse plusieurs communes de Seine-Saint-Denis à fermer écoles et classes en raison des cas positifs ou cas contacts qui se multiplient aussi bien chez les élèves que chez le personnel éducatif.

Plus de centres de loisirs le mercredi

"Le fonctionnement des écoles et des accueils de loisirs est fortement impacté notamment en raison d’un grand nombre d’agents, d’ATSEM et d’enseignants touchés par le virus sur la commune", explique la ville dans un communiqué, ce mercredi 24 mars 2021. La municipalité dirigée par Tony Di Martino (PS) a donc décidé de fermer les centres de loisirs de la ville les quatre prochains mercredis (24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril 2020).

La fermeture "permettra de procéder à la désinfection totale des locaux afin d’envisager une réouverture pour les prochaines vacances scolaires de Pâques, à compter du 17 avril, dans des conditions optimales de sécurité", assure la ville.

Des équipes d'entretien renforcées

Contactée par France Bleu Paris, la ville précise que l'accueil qui se fait les autres jours de la semaine, avant et après les cours, reste ouvert., excepté pour la maternelle Pêche d'Or contrainte de fermer également la restauration. La maternelle Jean-Jaurès ne peut pas non plus assurer de restauration jusqu'au vendredi 26 mars, mais les accueils du matin et du soir seront, eux, rouverts dès demain.

Enfin, les ATSEM et agents d'entretien ne seront désormais plus déplacés d'une école à une autre. Les équipes en charge de l'entretien vont voir leurs effectifs renforcés. Et des tests salivaires réguliers pour les agents qui ne peuvent pas télétravailler vont être organisés.