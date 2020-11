Covid-19 : la mairie de Paris se tient prête à vacciner 30 à 40% des habitants "dès janvier"

Alors que le gouvernement se met dans "les starting-blocks" pour être prêt à distribuer un vaccin contre le coronavirus dès janvier, la mairie de Paris assure qu'elle se tient prête à faire vacciner la population, en ciblant en priorité les plus fragiles et les plus de 65 ans.

Y aura-t-il un vaccin contre le coronavirus disponible dès le début de l'année 2021 ? Depuis quelques jours, plusieurs laboratoires vantent les résultats de leurs phases d'essais et entretiennent l'espoir d'une vaccination possible très rapidement. La mairie de Paris, elle, assure se tenir prête à vacciner 30 à 40% de la population parisienne contre le Covid-19 à partir de janvier, en ciblant "les plus de 65 ans et les plus fragiles", a annoncé vendredi l'adjointe à la Santé, Anne Souyris.

Cette phase pourrait même débuter en décembre si un vaccin est disponible. Suivra "une deuxième phase de vaccination" pour le reste des plus de deux millions de Parisiens, qui "se ferait en médecine de ville", a ajouté Anne Souyris, lors d'une visioconférence avec la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, les maires d'arrondissement et le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

Une vaccination sur "convocation de la CPAM"

Pour mener cette campagne, cinq sites de la ville seront réquisitionnés, a précisé Anne Souyris, sans les détailler. Cette "campagne de vaccination, beaucoup plus rapide" que d'autres scenarii envisagés dans un premier temps par l'Hôtel de Ville et la préfecture de police, permettrait au public prioritaire d'être vacciné sur "convocation de la CPAM", a-t-elle indiqué. "Les personnels soignants seront également prioritaires mais ne seraient pas pris en charge dans les centres dédiés", a ajouté l'élue écologiste.

Anne Hidalgo, qui doit présenter la semaine prochaine sa stratégie sanitaire, a évoqué ce scenario jeudi matin lors d'une rencontre avec le Premier ministre Jean Castex. "On va se retrouver début janvier, pas avant, autour de 5.000 contaminations par jour" après "cette phase un peu complexe du deuxième confinement et probablement d'un couvre-feu", a expliqué Jean-François Delfraissy.