Covid-19 : la maternité du Mans n'impose pas le port du masque aux futures mamans

La maternité du Mans a fait le choix de ne pas forcer ses parturientes à porter un masque depuis le début du premier confinement. "Mis à part les patientes qui sont positives à la Covid, qui elles sont obligées de garder le masque, les autres sont autorisées à l'enlever pendant le travail et l'accouchement", explique Magalie Delahaye, sage-femme cadre à la maternité mancelle.

Le Collège national des gynécologues obstétriciens de France recommande son utilisation sans l'imposer. Ces derniers mois, de nombreux témoignages de femmes ayant souffert du port du masque pendant leur accouchement ont fait surface. Elles dénoncent une nouvelle forme de violence obstétricale.

"C'est un vrai effort physique"

Julie, 25 ans, remonte tout juste dans sa chambre avec son bébé, Mathia, ce vendredi 6 novembre 2020. L'accouchement s'est bien déroulé, démasqué. "J'ai pu suite à un test PCR qu'on m'a fait à l'hôpital", raconte la jeune maman. Toutes les patientes sont testées avant d'être admise à l'hôpital du Mans.

Ne pas porter le masque, c'est plus qu'un confort. C'est nécessaire, selon Magalie Delahaye. "C'est un vrai effort physique que d'accoucher", souligne la sage-femme.

Un seul accompagnant

Les parturientes doivent choisir une personne qui les accompagnera pendant tout leur séjour à l'hôpital. Le plus souvent, c'est le papa. Sandra va accoucher dans les prochains jours de son troisième enfant. Son conjoint sera à ses côtés. "Malheureusement" ses deux premiers et les grands-parents ne pourront pas rendre visite au petit dernier.

C'est un petit soulagement pour Justine : "On va pouvoir apprendre à connaître notre bébé sur les premiers jours et prendre nos marques." Le personnel soignant de la maternité a remarqué que les mères se reposent beaucoup plus sans les visites des proches. Il y a notamment moins de problèmes pour l'allaitement et de la prise de poids des nouveau-nés.

Un baby boom du premier confinement ?

En octobre, le nombre de rendez-vous de fin de grossesse a augmenté à la maternité du Mans. Selon Magalie Delahaye, c'est un premier signe d'un petit baby boom du confinement à venir. Rendez-vous dans les prochains mois pour rencontrer ces bébés du confinement numéro un.