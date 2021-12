Covid-19 : la Mayenne enregistre un brusque rebond des nouvelles contaminations

L'accalmie a été de courte durée. Selon le dernier bilan de l'ARS Pays de la Loire, la Mayenne voit son taux d'incidence bondir entre le 23 et le 28 décembre : de 276.1 à 387,30 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Il reste en-dessous du taux régional, de 487.60 pour 100.000 et bien inférieur également à la moyenne nationale, de 759 nouveaux cas pour 100.000 habitants au 28 décembre.

Les cas testés positifs au variant Omicron dans la région explosent eux aussi : de huit cas confirmés le 24 décembre à 331 le 27 décembre. "Suite à la mise en place d’un nouveau kit de criblage utilisé par les laboratoires", la présence du variant est plus largement détectée indique l'ARS Pays de la Loire. "Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas confirmés Omicron, il est probable que, dans les prochains jours, il devienne majoritaire" ajoute l'agence.

La Mayenne enregistre également trois nouveaux décès du Covid en quatre jours, ce qui porte le total à 315 victimes depuis le début de l'épidémie. Si vous souhaitez vous faire tester avant le Réveillon du Nouvel An, il existe des possibilités en pharmacies et en laboratoire, mais aussi auprès de médiateurs anti-Covid qui sillonnent le département toute la semaine et proposent des tests antigéniques gratuits.