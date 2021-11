Covid-19 : la Mayenne, seul département de la région sous le seuil d'alerte de l'épidémie

Le taux d'incidence de l'épidémie de coronavirus baisse encore en Mayenne. Il y a 32,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants contre 42,9 vendredi dernier d'après l'Agence Régionale de Santé. Un taux d'incidence qui s'éloigne encore un peu plus du seuil d'alerte fixé à 50.

Un recul chez les personnes âgées

Autre bonne nouvelle : le taux d'incidence des personnes âgées de plus de 65 ans baisse également et s'établir à 68 nouveaux cas pour 100.000 habitants contre 84 en fin de semaine dernière. L'ARS précise dans le même temps qu'en Mayenne près de 4.000 habitants de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés.

33 personnes sont toujours hospitalisées à cause du coronavirus, qui a déjà fait 293 morts dans le département.